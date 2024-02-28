TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bir Fred daha geliyor! 40 milyon Euro'luk dev operasyon

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye bir Fred daha geliyor! 40 milyon Euro'luk dev operasyon

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını ve UEFA Konferans Ligi'ndeki gidişatına devam ediyor. Diğer yandan gelecek sezonun yapılanması için görüşmeleri sürdüren yönetim, kadroya bir Fred daha katmak istiyor. İşte listedeki 40 milyon Euro'luk yıldız isim... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2024- 10:13