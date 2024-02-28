FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Fred ve Becao kararı! Hatayspor maçında...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü'ne 3-0 kaybederek turnuvaya veda eden Fenerbahçe, gözünü lige çevirdi. Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor ile kozlarını paylaşacak sarı lacivertlilerde takım kadrosunda önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Hatayspor müsabakasına farklı bir 11'le çıkma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 28.02.2024- 15:29