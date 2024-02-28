Fenerbahçe Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü'nün karşılıklı paylaşımları devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN O PAYLAŞIMI:
Kamuoyuna duyuru Galatasaray Spor Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini, sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na…— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 28, 2024