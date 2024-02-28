Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı...

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü'nün karşılıklı paylaşımları devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN O PAYLAŞIMI: