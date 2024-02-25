Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı! "Rahat değil gerginler"
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve 3 puanı kazandı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorulmadı. İşte o yazılar... | Fenerbahçe haberleri
Nasıl oluyor da oluyor? Gençliğimizdeki mizah dergilerindeki bir bölümdü. Yaşamımızdaki sırdan olayları, mizah zemininde önümüze getirirler, gülümsetirlerdi. "Bu yorumun, Fenerbahçe, Kasımpaşa maçıyla ilgisi nedir" derseniz, ben de tam olarak açıklayamam.
Fenerbahçe penaltısından önce Jayden'ı Fall biçti. Hakem faulü verdi. Ama Osterwolde'nin ayağı, darbe anında ceza alanı çizgisiyle temasta. Çizgi içeriye dahil… Hakem pozisyonu dışarda verdi, VAR kararı değiştirmedi. Aynı VAR, uzatma dakikalarında mikroskopla zor göreceğimiz kolla teması tespit edip, penaltı kararı verdirdi. İşte burada duruyoruz; hakemlerimizi "zoru" seçtikleri için kutluyoruz.
İkinci alkış Kasımpaşa takımına ve teknik adam Sami hocaya. Perişan ettiler Fenerbahçe takımını. 40 bin taraftar önünde, çok övülen, pahalı olan, şampiyonluğa oynayan kadroyu silip – süpürdüler. Oynatmadıkları gibi, kendileri de sürekli pusudaydı. İki takımda gollerini duran toplardan buldu. Dişe diş oynadılar. İki kaleci içinde "ne kurtardı be" diyeceğimiz pozisyon yok oyunda. İsmail Kartal metodiktir. Kurgularını beklentilerine göre yapar. Ama ne bekliyor bilmiyorum, yanlış yapıyor.
Ferdi'yi sol bekten ayırarak yaptı ilk yanlışı. Sonrasında Mert Hakan - Symanski değişikliğinde. Hamle Kurunic'e olmalıydı. Bu takımın 19'da 19 yapan DNA'sı var. Oynamamalı. Sonrasında Cengiz ve Dzeko… Rakip markajında kayboldular. Ne zaman ki İsmail Hoca, Serdar Dursun'a attı oyuna, rahatladı takım. Geçen hafta Rize'de de benzerini yaşadık. Alınan ders nedir; Fred yoksa, çift forvet oynayacaksın. Çünkü Kurunic'ten de, İsmail'den de "yarım Fred" bile çıkmadı.
EMRE BOL – YETİŞ FRED
Bir oyuncunun yokluğu bir takıma bu kadar mı etki eder arkadaş? Zaman zaman Fred'e alternatif olsun zaman zaman da beraber oynasınlar diye transfer edilen Kruniç yokları oynuyor! Transferini İsmail Kartal çok istemişti. Kötü oyuncu demiyorum lakin uyumsuz göründüğü muhakkak.
Temastan kaçarak oynadığı için yük İsmail Yüksek'e biniyor. Hangi birini kapatacak, hangi topu kesecek? Dövüşmeden olmuyor maalesef! İsmail hoca son haftalarda kötü performans gösteren Szymanski'nin yerine formda Mert Hakan'la başlaması doğru karardı. Yanlış olan geriden oyun kurma taktiği oldu. Yahu sen rakiplere ön alan presi yaparak onlarca puan kazandın. Kasımpaşa aynısını sana yapınca geriden oyun bir türlü kurulamadı. Böyle anlarda ikinci plana derhal geçmek zorundasın.
Zaten Kruniç çıktıktan sonra takım daha derli toplu oynamaya başladı. Son dakikada da olsa kazanılan penaltıyla kazanmak çok önemliydi. Buarada pozisyona penaltı değil diyenlere gülüyorum. Ya kalbinizi temiz tutun ya da gözlük alın! Kasımpaşalı oyuncunun çok net elle teması var. Fenerbahçe çok zorlanarak kazanmaya devam ediyor. Artık yetiş Fred!
ERMAN TOROĞLU – RAHAT DEĞİLLER GERGİNLER
Kasımpaşa ikinci yarıda aynı tempoyu yapsa F.Bahçe'nin işi çok zor olurdu. İkinci 45 dakika başladığında sarı-lacivertlilerin 2-3 değişiklik yapması gerekirdi İlk 45 dakika oynanıyor, sahanın her tarafında Kasımpaşa var. İkili mücadelelerden çok iyi çıkıyorlar, çok iyi yardımlaşıyorlar, sahayı iyi parselliyorlar. Fenerbahçe ferdi, öyle olduğu halde bir iki pozisyon yakalıyor ama Kasımpaşa golü buluyor.
İkinci yarı aynı tempoyu yapsa Fenerbahçe'nin işi zor. İkinci yarı başlıyor Fenerbahçe kadrosuna bakıyorum aynı. 2-3 değişiklik yapılması gerekiyor… Neden? Çünkü 3 futbolcu sahada yok. Kasımpaşa 11, Fenerbahçe 8 kişiyle oynuyor. Bu teknik adamın sorunu… Niye onun sorunu? Herhalde maçtan sonra konuşuruz. Sonra değişiklikler geliyor, Fenerbahçe biraz kımıldıyor. Kasımpaşa'da da normal olarak yorgunluk başlıyor ve Fenerbahçe pozisyonlara giriyor artık.
Ancak yine de öyle dört dörtlük pozisyonlar değil. Nitekim beraberlik golü firikten geldi. İkinci yarı hazırlanıp yapılamayan iki-üç pozisyon var. Sarı-lacivertli futbolcular, sahada rahat değiller, gerginler. Hele hele kendi seyircileri önünde. Hakem Cihan Aydın çok sakin bir maç yönetti. Yeni hakem olmasına rağmen baskıya boyun eğmiyor, oynatmak istiyor. Bunun için de bazı pozisyonları kaçırabiliyor. Ben bunlara razıyım. Bunlar bana nur nimet geliyor.
Daha arkada çok bekleyenler olduğunu söylüyorlar. Dedim ya çöreklenenlerden kurtulmak lazım. Adaleti yani hakemleri Türk futbolunda düzeltemediğin sürece hiçbir şeye varamazsınız. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda çekim yine iyi değildi. Topun yönü değişiyor gibi öyleyse zaten penaltı.