"VAR neyi gördü de çağırdı?"
Oosterwolde'nin yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (24 Şubat)
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