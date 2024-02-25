Zaten Kruniç çıktıktan sonra takım daha derli toplu oynamaya başladı. Son dakikada da olsa kazanılan penaltıyla kazanmak çok önemliydi. Bu arada pozisyona penaltı değil diyenlere gülüyorum. Ya kalbinizi temiz tutun ya da gözlük alın! Kasımpaşalı oyuncunun çok net elle teması var. Fenerbahçe çok zorlanarak kazanmaya devam ediyor. Artık yetiş Fred!