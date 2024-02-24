İşte Fenerbahçe'nin sırası! Konferans Ligi'ndeki takımların kadro değerleri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı lacivertliler zorlu rakibini geçerek çeyrek finale kalmayı hedefliyor. Öte yandan Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan kulüplerin kadro değerleri de belli oldu. Peki Fenerbahçe ve rakibi Union Saint-Gilloise kaçıncı sırada yer aldı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2024- 13:27 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024- 13:30