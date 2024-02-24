Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi devam ediyor!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu skorla birlikte yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçta Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1'lik galibiyete ulaşırken, puanını 70'e yükseltti. Ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 16 maçı kaybetmedi. Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, ligde bir sonraki hafta Hatayspor'a konuk olacak.

KASIMPAŞA SON 9 MAÇTIR MAĞLUP!

Bu sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle birlikte bu seriyi ligde 7 maça taşıdı. 2020-2021 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda mavi-beyazlılara üstünlük kuran Fenerbahçe, İstanbul ekibine karşı 9 maçlık galibiyet serisi elde ederken, bu süreçte 30 gol üretti.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.