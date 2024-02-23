Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi bugün saat 15.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Sarı-lacivertliler de sosyal medya hesabından muhtemel rakipleri için bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Kulübü yaptığı paylaşımda, "Tek temsilci olarak ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye devam ediyoruz. Sizce Son 16 Turu'nda rakibimiz kim olacak?" ifadeleri kullanıldı.