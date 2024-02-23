FENERBAHÇE HABERLERİ: Dusan Tadic'ten Galatasaray sözleri! "Çok güçlüler ancak..."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dusan Tadic'ten Galatasaray sözleri! "Çok güçlüler ancak..."

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, Ajax'la sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'i renklerine bağlamıştı. Deneyimli Sırp yıldız, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'la ilgili de konuştu. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2024- 20:15