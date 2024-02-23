FENERBAHÇE HABERLERİ: Dusan Tadic'ten Galatasaray sözleri! "Çok güçlüler ancak..."
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, Ajax'la sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'i renklerine bağlamıştı. Deneyimli Sırp yıldız, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'la ilgili de konuştu. İşte o sözler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.02.2024- 20:15
Sarı-lacivertlilerin Sırp yıldızı Dusan Tadic, ülkesinde yayın yapan Kurir'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tadic'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"TUTKU VE FANATİZM İNANILMAZ"
Türkiye'de futbola olan tutku ve fanatizm inanılmaz. Fenerbahçe'ye gelme sebeplerimden biri de bu. Çünkü tribüne baktığımda şunu görüyorum. Fenerbahçe taraftarları bu kulübü koşulsuz, karşılık beklemeden seviyor. Bu çok değerli. Her maç ellerinden geleni yapan bir taraftar ordusu var.
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