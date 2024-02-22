Fenerbahçe, son olarak Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip bu mücadeleyi 3-1 kazanırken golleri Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de orta sahaya 24 milyon Euro'luk dinamo! Sezon sonunda...
Son dakika transfer haberi: Devre arası transfer döneminin bitişinden sonra Fenerbahçe, yaz ayına odaklandı. Sezon sonunda kadrosunu güçlendirmek için adımlar atmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip 24 milyon Euro'luk orta sahayı gündeme aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bu mücadele ardından Kanarya, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Ara transfer döneminin bitmesine rağmen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Real Betis'te oynayan Arjantinli orta saha Guido Rodriguez için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.