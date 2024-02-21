Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ÇAĞLAR'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Hedefimiz hedefi şampiyonluk. Bunun için camia olarak elimizden geleni yapıyoruz. Takım olarak iyi durumdayız. Gelmeden önce yakın arkadaşlarım iyi bir ortam olduğunu söylüyorlardı. Ben de geldim ve gördüm. Hedefimiz şampiyonluk. Taraftarlarımızla birlikte elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz.

"TRANSFER SÜRECİM 3 HAFTA SÜRDÜ"

Transfer sürecim yaklaşık üç hafta sordu. Bir gün 'Bitti' deniyor, ertesi gün görüşmeler devam ediyor. Mental olarak süreç yordu. Bizde saygı gösterdik. Mutlu sona ulaştık, mutluyuz. Burada olmaktan dolayı mutluyum.

"STOPERDE BENİMLE BİRLİKTE 6 OYUNCU VAR"

Oturmuş bir takma geldim, bu işimi zorlaştırıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Stoperde benimle birlikte 6 oyuncu var. Serdar Aziz ağabey yıllarca ligimizde ve Milli Takım'da oynadı. Leonardo Bonucci var. Kimin oynayacağının kararını hocamız verecek. Onun kararlarına saygı duyuyorum.

Eksiklerim var, sene başından bu yana çok fazla oynamadım. Oynayarak daha iyiye gidiyorum. İlk hedefimiz 6 ay boyunca iyi performans sergilemek ve uzun süredir şampiyon olmayan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak. İlk hedef bu, ondan sonrasına bakacağız. İşin içinde profesyonellik var, iş bizden de çıkıyor. Şu an tek konuştuğumuz şey şampiyonluk.

"İLK DEFA SÜPER LİG'DE OYNUYORUM"

28 yaşına geldim, ilk defa Süper Lig'de oynuyorum. Büyük bir camiaya geldim, sorumluluklarım fazla. Hem saha içi, hem özel hayat. Alışma sürecimin Türk olmama rağmen daha uzun süreceğini düşünüyordum. Çünkü oturmuş bir takıma geldim. Hocalarım, arkadaşlarım sağ olsun kısa sürede kaynaşma oldu. İyi oyuncular var, dışarıdan göründüğü gibi kolay bir lig değil.

"6 AYLIK SÜREÇ ÇOK ÖNEMLİ"

Maddi olarak kazanç sağlıyoruz. Kazandığım paranın hakkını vermek isterim. Fenerbahçe'de de hedefim bu. Atletico Madrid ile kontratım var. 6 aylık süreç çok önemli. Mutlu sona ulaşırsak, durumum ilerleyen zamanda netleşir diye düşünüyorum.

Rekabet hep olacak. Bu bizi geliştirecek. En iyi performansı veren oynayacak. Arkadaşlık çok yüksek, EURO2024'te de bizi güzel bir turnuva bekliyor. Güzel geçeceğini düşünüyorum. İsmail Hoca sağ stoper olarak şans veriyor, ben de elimden gelenin en iyisini yapıyorum.