Hürriyet'in haberine göre; Devre arası soyunma odasında ilk olarak Dzeko söz aldı ve arkadaşlarına konuşma yaptı.

Dzeko, "Eğer böyle oynayacaksak bu formayı hiç giymeyelim. Sorumluluğumuzun farkında olmak zorundayız." dedi.