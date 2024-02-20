FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Kartal'dan takıma ültimatom!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Şmapiyonluk yarışında önemli bir galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, puan kaybını mücadelenin ikinci yarısında önledi. Maçın ilk 45 dakikasını 1-0 geride tamamlayan Kanarya'da kaptanlar Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş mikrofonu ele aldı. Soyunma odasında takıma ültimatom veren ikilinin ardından son konuşmayı teknik direktör İsmail Kartal yaptı. İşte soyunma odasında yaşanan gelişmeler... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 20.02.2024- 06:40