Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Çaykur Rizespor maçı sonrası listeyi iletti
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Çaykur Rizespor maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, takımdaki oyuncuların geleceği konusunda kararını yönetime iletti. İşte 6 futbolcuda son durum... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Ligde 26. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 3 değişiklik birden yaparak başladı.