TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den kanat bombası! Ryan Kent'in alternatifi hazır
Yaz transfer sezonunda olduğu gibi devre arası transfer dönemini de aktif geçiren Fenerbahçe bir sonraki transfer döneminin çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertli ekibin takımda forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent ile sezon sonu yollarını ayırması beklenirken İngiliz futbolcunun alternatifini Polonya'da buldu. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 17.02.2024- 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024- 10:21