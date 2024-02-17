Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde sonradan oyuna girerek takımının beraberliği yakalayan golünü kaydeden Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERDAR'IN SÖZLERİ:

Özel bir andı. 5-6 ay sonra geri döndüm, skoru buldum. İnanılmazdı. Allah büyük. Çok şükür nasip oldu. Daha önemlisi bugün geri dönmek için iyi sinyal verdik. Çok haklı bir galibiyet aldık. Taraftara armağan olsun.

Sezon başı bir karar vermem olmazdı. Gidip oynayayım edim. Ocak ayında tekrar nasip oldu bu şanlı camiaya geri dönmek. Benim için paha biçilemez. Ben her dakikanın kıymetini biliyorum. Artık yeter diyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz."