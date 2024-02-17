Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Arkadaşlarım sahayı kontrol etti. Sporcu sağlığı için elverişli ortamın olmadığını söylediler. Sahanın birçok yeri su ve bataklık. Bu şartlarda nasıl futbol oynayacağımız konusuna oyuncularımızla konuşup ona göre plan yapacağız. Bu saha bizim normal planlarımızın dışında bir saha. Hakemlerimiz maçı oynatacak mı? Buralar bizim için soru işareti. Oynanmasına kararlar verirlerse bu şartlar altında elimizden geleni yapacağız.