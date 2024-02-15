Fenerbahçe'den scout transferi! Kariyerinde hiç maç kaçırmadı

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek dönemin planlamasını yapıyor. Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'nin haziran ayında kiralık sözleşmelerinin sona erecek olması yönetimi harekete geçirdi. Bu doğrultuda sarı lacivertliler, scout ekibinin önerisiyle sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2024- 06:40