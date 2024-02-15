Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi!
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de şampiyonluk hesapları sürüyor. Devre arasında kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren sarı-lacivertlilerde adı transfer söylentileriyle anılan Mert Hakan Yandaş için karar verildi. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ligin 25. haftasında Corendon Alanyaspor karşılaşmasında bırakılan 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor.
Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gösterdiği performansla sezona damga vuran Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta müsabakasında Alanya ekibi ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan kritik müsabakada hiç beklemediği bir puan kaybıyla karşı karşıya kalan Kanarya, 1-0 geriye düştüğü maçta 1-1'i yakalamasına rağmen rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Rakibi Galatasaray'ın RAMS Başakşehir karşısında galip geldiği haftada 2 puandan olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasını 64 puanla 2. sırada noktaladı.
Liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırmasıyla beraber kadroda önemli bir değişikliğe gitmesi beklenen deneyimli teknik adam İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçında deplasmanda sürpriz bir kadro ile sahaya çıkacak.
Devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli oyuncularla ses getiren İstanbul ekibinde, takımdan ayrılması beklenen Mert Hakan Yandaş ile ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevini üstlendiği MKE Ankaragücü'ne transfer olması beklenen Mert Hakan Yandaş'ın Ankara ekibine transferi iptal olmuştu.
Devre arasında takımda kalarak geniş kadroda kendine yer bulup rotasyon oyuncusu olmaya devam eden deneyimli orta saha oyuncusu için sarı-lacivertli takımdan bir karar çıktı.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda EMS Yapı Sivassor'dan bedelsiz bir şekilde transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.
Yoluna sarı-lacivertli takımda devam etmek isteyen 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe yönetimine sezon sonuna kadar bekleyeceğini ve hiçbir takımla transfer görüşmesinde bulunmayacağını söyledi.
Fenerbahçe yönetiminin ise şuan için Mert Hakan Yandaş'ın bu talebine olumsuz bir yanıt vermediği aktarıldı.
Milli futbolcu, bu sezon 16 müsabakada sadece 676 dakika forma giydi. 1 gol atan Mert Hakan Yandaş, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki müsabakalara ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, Trendyol Süper Lig'de 28 Ocak'taki MKE Ankaragücü karşılaşmasında 1 dakika forma şansı bulabilmişti.