Fenerbahçe'de kritik toplantı! İsmail Kartal'dan Ali Koç'a flaş Galatasaray sözleri

Fenerbahçe'de, Alanyaspor beraberliği sonrası adeta OHAL ilan edildi. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve teknik direktör İsmail Kartal, durum değerlendirme toplantısı yaptı. İsmail Kartal gerçekleşen bu toplantıda Galatasaray ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2024- 06:40