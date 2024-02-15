Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.