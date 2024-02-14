Kanarya'dan sezon sonu bombası! Beşiktaş istemişti Fenerbahçe alıyor

Devre arası transfer döneminde kadrosunu sürpriz isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için bütün kozlarını oynuyor. 9 yıllık süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertliler, sezon sonu transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Kanarya, sezon sonunda Beşiktaş'ın istediği o ismi alıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2024- 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024- 09:54