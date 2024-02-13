Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı.
Gelen gideni aratıyor! Fenerbahçe'de ilginç istatistik
Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Fenerbahçe, ligin 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadelede sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan Dominik Livakovic eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Şimdi ise ilginç bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 13.02.2024- 10:19
Bu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin gollerini Dusan Tadic ile Edin Dzeko attı.