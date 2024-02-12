ERMAN TOROĞLU – AYNAYA BAKMAK!
Alanyaspor, Fenerbahçe ile önce bir kafa kafaya oynayayım dedi, sonra gereksiz yere geriye çekildi. O kadar geriye yaslanır ceza sahana çekilirsen büyük takımlar gelir pozisyon yakalar, hakem de onlara yardım eder ve mahkum olursun. Fenerbahçe 2-1 öne geçtikten sonra herkes işin bittiği düşündü ama Alanya'nın golü bütün işleri bozdu. Alanyaspor 2-2'den sonra "Ben bu Fenerbahçe'yi yenerim kardeş"' dedi ve kafa kafaya oynamaya başladı. İşte o zaman Fenerbahçe'nin zayıf tarafı ortaya çıktı.