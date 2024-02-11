Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından karşılaşma ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe Kulübü'nden ise sarı-kırmızılı ekibe cevap geldi.
İŞTE F.BAHÇE'NİN CEVABI:
Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı… https://t.co/rFnSE9NDLV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2024