Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! "Kurgu şampiyonluklarıyla..."

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından karşılaşma ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe Kulübü'nden ise sarı-kırmızılı ekibe cevap geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2024- 22:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024- 23:08