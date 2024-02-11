Fenerbahçe Kadıköy'de 4. kez puan kaybetti

Fenerbahçe Kadıköy'de 4. kez puan kaybetti

Sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 4. kez puan kaybetti.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2024- 21:17