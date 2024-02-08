Fenerbahçe Kulübü, Lincoln Henrique'nin satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Brezilya temsilcisi RB Bragantino'ya kiralandığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar Brezilya ekibi RB Bragantino'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'yi sezon sonuna kadar RB Bragantino'ya kiraladı. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Lincoln Henrique satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Brezilya'nın RB Bragantino kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

LINCOLN HENRIQUE, FENERBAHÇE FORMASINI 36 MAÇTA GİYDİ

2022 yılında Portekiz ekibi Santa Clara'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Lincoln Henrique, sarı-lacivertli formayı 36 maçta giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.