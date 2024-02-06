Fenerbahçe, son olarak Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaştı.
Fenerbahçe kupada tur peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Gaziantep FK maçı 11'i
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler tur atlayarak çeyrek finale çıkmak istiyor. Bu mücadele için İsmail Kartal planını belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.02.2024- 16:22
Sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 2-0 kazandı.
Kanarya'nın gollerini Cengiz Ünder ile Michy Batshuayi kaydetti.