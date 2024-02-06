FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz ile Batshuayi için Marsilya'nın pişmanlığı! 'Büyük hata yapıldı'

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, yeni sezon için büyük hamleler yaptı. Sarı-lacivertlilerin bu transferlerinden biri de Cengiz Ünder. Milli futbolcu ve Batshuayi'nin eski takımı olan Marsilya'da yıldız oyuncular için büyük pişmanlık yaşanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2024- 12:22