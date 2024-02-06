Fenerbahçe, yeni sezona flaş transferlerle başladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz ile Batshuayi için Marsilya'nın pişmanlığı! 'Büyük hata yapıldı'
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, yeni sezon için büyük hamleler yaptı. Sarı-lacivertlilerin bu transferlerinden biri de Cengiz Ünder. Milli futbolcu ve Batshuayi'nin eski takımı olan Marsilya'da yıldız oyuncular için büyük pişmanlık yaşanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bunun ardından sarı-lacivertliler Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veriyor.
Ayrıca Kanarya, devre arasınıda boş geçmeyerek 3 flaş hamleye imza attı.