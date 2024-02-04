Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazandı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Antalyaspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
İlk 45 dakika Fenerbahçe 9, Antalyaspor 11 kişi oynadı. Sahada Tadic de yok Cengiz Ünder de. Ama futbol işte böyle bir şey. Tadic sahneye çıktı 2 rakibini eksiltip çok iyi orta yaptı. Terse attığı topta Cengiz Ünder mükemmel bir gol attı. İkinci yarıya başlarken iki futbolcu da oyuna devam etme şansını buldu. Ama bir yerden sonra yine olmadı ve İsmail Kartal ikisini de oyundan aldı.
Antalyaspor iyi mücadele eden, sahaya iyi yayılan, orta sahada çabuk oynayan bir takım. Yalnız yağmur yağana kadar zemin rezalet. Böyle bir zeminde futbol oynamak çok zor. Yağmur yağdıktan sonra zemin biraz yumuşadı ve futbol oynamaya müsait hale geldi. Hakemin fizik gücü iyi olmadığı için futbolcularla fazla muhabbete girdi. Hem onları dinlendirdi hem de kendini. Bir de kornerlerde top havadayken öyle fauller çaldı ki başıma bir şey gelmesin diye. Ama taç atışlarını çok doğru yaptırdı. O konuda da sınıftan geçti.
Antalyaspor için şunu söylemeden geçemeyeceğim. Nuri Şahin iyi bir kadro kurmuş. Herhalde büyük paralar da harcanmamış. Ve Sergen'e iyi bir miras bırakmış. Sergen de bu takımı hücum gücünde iyi kullanıyor. Sarı-lacivertliler maçı 2-0'a getiremeyince sahada bayağı gerildiler. Bu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında böyle gideceğe benziyor.
Şu gözüküyor ki bütün takımlar için Antalyaspor zor deplasman. Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de fazla forma şansı bulamadı. Ama orada yediği antrenmanlar dün gece burada ona yetti. Zaten bir futbolcu, oynaya oynaya form tutar. Antrenman yapa yapa değil. Batshuayi yine yapacağını yaptı. Önüne gelen topta rakibe kalçasını koydu. Topa da mükemmel vurdu. Bu oyuncuya biraz daha fazla süre tanımak lazım. Yazık oluyor.
GÜRCAN BİLGİÇ – VAY ARKADAŞ!
Artık"zor maç" kalmadı; "kazanılacak maç" haline geldi ortam. Antalyaspor'un "onurlu" direnişine "şapka" çıkartarak, Fenerbahçe'nin gerekeni yaptığı 100 dakika izledik. İsmail Kartal baştan sona müthiş yönetti. Cengiz tercihinin ne kadar doğru olduğunu tabelada gördük.
Antalyaspor'un bunalttığı anlarda Bonucci hamlesi akıl dolu. Şampiyonluk yarışında artık kaybetmeden gitmek anlamlı. Çünkü ilk puan kaybeden, muhtemelen şampiyonluğu da verecek. Çünkü öyle bir ortam oluştu ki, kazanılan maçtan sonra bile hakeme çatan, "önümüz kesiliyor' diyenler var. Bunun anlamı şu; "Takdir hakkınızı bizim için kullanmazsanız, sizi hedef yaparız"…
Yani; Jesus geçen sene "şampiyonluk sahada kazanılmıyor" dediğinde, iki deplasmanı kazanarak geçen rakibini işaret etmişti. O rakip şimdi işler zora girdiğinde kuralın başındakilerin kendileri lehine karar vermesi için baskı oluşturuyor. Güne gelirsek; Fenerbahçe iyi gününde değildi. Fred'in olmadığı maçlardaki etkin ve etkili oyun özelliğini tekrarladı. Yine baskılı oynamak istedi ama pozisyon kısmına geldikleri zaman elleri – ayakları dolaştı. Dzeko her şeyini ortaya koysa da 10 kişi oynattı takımı.
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin beklerini hücuma sokmadı, topu merkeze yönlendirmek istedi, bu bölgede baskısını da sert yaparak kontrolü rakibe vermedi. Doğru stratejiyi uyguladı ve istediğini elde etti. Sonrasındaki Fenerbahçe'nin defansif direnci, çok aradığı o gole izin vermedi. Bonucci hamlesi, Kartal'ın kompleksiz ve objektif bakış açısını yansıtıyor. Bonucci pası attı, Batshuayi ikinci golü attı. Bu da "aklın" hediyesi.
EMRE BOL – RİSKSİZ ADAM!
Birzamanlar Issız Adam diye bir film vardı. Bayağı da izlendi, sevildi… Ben pek sevmesem de kahir ekseriyetin beğendiği bir film sevilmişse sevilmiştir! Yeni transfer Çağlar Söğüncü'yü izleyince nedense aklıma geldi. Ama onun adı ıssız değil, risksiz adam! Savunmada zora düştüğünde topu taca atan oyuncuyu pek severim. Zira bu oyuncu tribüne değil takımı için oynamaktadır.
Çok pozisyon girip rakibin sahasında oynayan Fenerbahçe'ye tam da böyle risksiz adam gerek. Dzeko İsmail hocayla beraber 2. bölge oyuncusu oldu sanki. Çünkü gol yollarında değil ama atak başlangıçlarında daha etkili. Bu durumunu düşünseydi eskiden inanın gülerdi! Şunu bilin Dzeko sahadayken Fenerbahçe'nin santraforu yok artık. Santrfor gibi oynamayana ne demeli?
Cengiz'in skor katkısı devam ediyor. Kötü oynadığında bile şut tehditi her zaman onu en tehlikeli oyuncu yapıyor. Hiçbir şey yapmadan, "skoru değiştiren adam" olmak, teknik direktörün sabrını arttırıyor. Sergen Yalçın hangi takımın başında olursa olsun her daim övgüyü hak eden bir adam.
Sarı-lacivertlilerin bu kadar az pozisyona girdiği, bu kadar çok pozisyon verdiği bir maç hatırlamıyorum. Dzeko yüzünden kulübeye mahkum Batshuayi'nin takımda kalmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Hem daha güçlü hem daha girişken hem de nokta santrfor. Zorlu Antalya deplasmanından 3 puanla dönmek önemliydi. Çok net şunu söyleyebilirim; önümüzdeki 4 haftada puan farkı Fenerbahçe lehine açılır. Bu takım şampiyonluğu hak ediyor.