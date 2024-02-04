Şu gözüküyor ki bütün takımlar için Antalyaspor zor deplasman. Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de fazla forma şansı bulamadı. Ama orada yediği antrenmanlar dün gece burada ona yetti. Zaten bir futbolcu, oynaya oynaya form tutar. Antrenman yapa yapa değil. Batshuayi yine yapacağını yaptı. Önüne gelen topta rakibe kalçasını koydu. Topa da mükemmel vurdu. Bu oyuncuya biraz daha fazla süre tanımak lazım. Yazık oluyor.