TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza servet önerdiler! Yönetimin kararı...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ara transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'nin futbolcularına teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde o isme servet önerilirken, yönetimin kararı ise belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2024- 06:40