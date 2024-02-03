Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, takımı yıldız isimlerle güçlendirdi.
TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçeli yıldıza servet önerdiler! Yönetimin kararı...
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ara transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'nin futbolcularına teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde o isme servet önerilirken, yönetimin kararı ise belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Kanarya, ara transfer dönemine de hızlı bir başlangıç yaptı.
4 transfer yapan sarı-lacivertlilerde, 5 de ayrılık yaşandı.