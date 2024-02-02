Devre arasında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılık devam ediyor. Son olarak Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak üzere. Brezilyalı oyuncunun kararı bekleniyor.

Devre arasında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılık devam ediyor. Son olarak Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak üzere. Brezilyalı oyuncunun kararı bekleniyor.

Sakatlığı yüzüden uzun süredir formasında uzak kalan Brezilyalı oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1 maçta görev aldı.

Lincoln Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında 6-0'lık biten karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3.3 milyon Euro olarak gösteriliyor.