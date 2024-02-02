Fenerbahçe, Emre Mor'un Karagümrük'e gitmesi ve Ryan Kent ile Joshua King'in olası ayrılıkları sonrasında kadrosuna mutlaka bir kanat takviyesi yapmayı planlıyor.
Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Temaslar başladı
Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu birbirinden önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik heyetin onayı doğrultusunda İngiltere'ye gitti ve o yıldız için temaslara başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
Takvim'in haberine göre; yönetim Brendford'un yıldızı Mikkel Damsgaard'ı gündemine aldı.