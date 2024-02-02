Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nı Antalya Havalimanı'nda karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti.
Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, formalarını imzalattı.
Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle Konyaaltı ilçesinde konaklayacağı otele geçti.
✈️ Antalya yolculuğumuz başladı. pic.twitter.com/U0s9BpPg0t— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 2, 2024