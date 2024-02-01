TRANSFER HABERİ Ryan Kent'in Lazio'ya transferi iptal oldu!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarafından fazla süre verilmeyen İngiliz futbolcu Ryan Kent'in adı bir süredir İtalya Serie A ekibi Lazio ile anılıyordu. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den kalan ödemelerini almadan sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istemediği gerekçesiyle Lazio'ya transferi iptal oldu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2024- 22:05 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024- 22:20