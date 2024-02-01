TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'nin gündemindeki Erencan Yardımcı için resmi açıklama!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer sezonunda olduğu gibi devre arası transfer dönemine de hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler santrfor mevkisi için yapılacak transfere çevrildi. Sarı-lacivertliler, Siltaş Yapı Pendikspor'dan Erencan Yardımcı'yı gözüne kestirmişti. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız 21 yaşındaki genç golcünün transferine dair flaş bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 01.02.2024- 19:15