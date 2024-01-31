TRANSFER HABERİ - İsmail Kartal'ın gözdesiydi! Fenerbahçe'yi reddetti

Devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri takviye eden Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü transferleriyle gücüne güç katan sarı-lacivertli ekip yeni bir hamle hazırlığı içerisindeydi. Ancak yönetim, teklif yaptığı oyuncudan olumsuz yanıt aldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)