Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.