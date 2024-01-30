Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 14. ve son hafta maçında Macaristan'ın DVTK Hun-Therm ekibini 95-71 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 25 sayıyla Emma Meesseman oldu.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, grubunu lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Blaz Zupancic (Slovenya), Mihkel Manniste (Estonya)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 9, Anderson 9, McBride 20, Collier 16, Meesseman 25, Sevgi Uzun 2, Milic 10, Lekovic, Laksa 4
DVTK Hun-Therm: Charles 16, Nina Aho 7, Lelik 19, Grigalauskyte 2, Jovanovic 11, Tyra Aho, Kanyasi 6, Tadic 10, Tenyer, Veg-Dudas
1. Periyot: 35-16
Devre: 55-27
3. Periyot: 70-41