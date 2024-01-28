Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuna sonrdan dahil olan Miguel Crespo, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Crespo'nun açıklamaları...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuna sonrdan dahil olan Miguel Crespo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MIGUEL CRESPO'NUN AÇIKLAMALARI

"GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Geri döndüğüm için çok mutluyum. Bu süreçte bana yardımcı olan sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Takımıma yardımcı olabilmek için tekrar hazırım."

"CENGİZ ÜNDER HARİKA BİR OYUNCU"

Benim sahada olduğum son maçta Cengiz Ünder, hat-trick yapmıştı. Hocamıza ikimizi aynı anda oynatmasını söyleyeceğim. Şaka bir yana Cengiz Ünder harika bir oyuncu. Onun adına çok mutluyum.