Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku açıklamalarda bulundu.
İŞTE DJIKU'NUN SÖZLERİ:
Taraftarlarmızın desteği yeni değil. Hep oradalar, hep destekliyorlar. Biz onlarla çok daha güçlüyüz. Bizi sürekli itiyorlar maç içinde. Gol yemiş olsak da 3 puan için taraftarın desteği de etkili oldu.
Daha önce de söyledim; biz gerçekten çok büyük bir takımız. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Takım içi rekabet her zaman iyidir ve önemlidir. Kaliteli oyuncularla oynuyor olmak çok önemli.