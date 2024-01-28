Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku açıklamalarda bulundu.

İŞTE DJIKU'NUN SÖZLERİ:

Taraftarlarmızın desteği yeni değil. Hep oradalar, hep destekliyorlar. Biz onlarla çok daha güçlüyüz. Bizi sürekli itiyorlar maç içinde. Gol yemiş olsak da 3 puan için taraftarın desteği de etkili oldu.

Daha önce de söyledim; biz gerçekten çok büyük bir takımız. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Takım içi rekabet her zaman iyidir ve önemlidir. Kaliteli oyuncularla oynuyor olmak çok önemli.