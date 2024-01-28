Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmeyen ve geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir'i mağlup eden İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde rakibini mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor. Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise deplasmanda güçlü rakibini mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmeyen ve geçtiğimiz hafta RAMS Başakşehir'i mağlup eden İsmail Kartal'ın öğrencileri taraftarı önünde rakibini mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen MKE Ankaragücü ise deplasmanda güçlü rakibini mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE İLE ANKARAGÜCÜ 108. RANDEVUDA

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 107 kez rakip oldu. Fenerbahçe, 69 maçtan galibiyetle ayrılırken, Ankaragücü ise 11 mücadelede 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanaryanın 199 golüne, Ankara ekibi 72 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin, Başkent temsilcisine karşı 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 8 müsabakada galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada rakip filelere 34 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti.

OOSTERWOLDE CEZALI

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü. Stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle uzun süre o bölgede görev alan Oosterwolde, takımını yalnız bıraktı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de 22 hafta itibarıyla 57 puan toplayan Fenerbahçe, geride kalan 22 maçın 20'sinde gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 59 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Son lig maçında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Kanarya, bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

İSMAİL KARTAL İLE EMRE BELÖZOĞLU 2. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde 2. kez rakip oldu. İki teknik adam 2021-2022 sezonunda ilk kez Kadıköy'de oynanan maçta karşı karşıya gelmiş ve o dönem Başakşehir'i çalıştıran Belözoğlu'nun takımı sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Emre Belözoğlu, 2020-2021 sezonunda 10 maçlık Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yaptı.