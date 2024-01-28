F.Bahçeli yıldız Jesus'un yanına gidiyor!
Dengeleri değiştiren transfer!
Süper Loto sorgulama ekranı 28 Ocak Pazar 2024
Canlı Döviz ve Altın Kuru takibi
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ziyech imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu Ziyech imzayı atıyor! Yeni adresi belli oldu 12:02
G.Saray'a transfer piyangosu! Sacha Boey'den sonra... G.Saray'a transfer piyangosu! Sacha Boey'den sonra... 11:53
Sacha Boey rekorla gitti! İşte bonservisi Sacha Boey rekorla gitti! İşte bonservisi 11:33
Sacha Boey resmen Bayern Münih'te! Sacha Boey resmen Bayern Münih'te! 11:30
Beşiktaş'tan transferde ters köşe! Beşiktaş'tan transferde ters köşe! 10:37
Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın 11'i 10:24
Daha Eski
G.Saray Antep'i ağırlıyor! G.Saray Antep'i ağırlıyor! 10:20
Fırtına Kasımpaşa karşısında! Fırtına Kasımpaşa karşısında! 10:10
Fırtına'dan Jorginho harekatı! Fırtına'dan Jorginho harekatı! 10:08
G.Saray'dan sezonun en bomba transferi! G.Saray'dan sezonun en bomba transferi! 10:06
F.Bahçe - A.Gücü maçı hangi kanalda? F.Bahçe - A.Gücü maçı hangi kanalda? 09:42
G.Saray'a sert eleştiri! "Davinson Sanchez hariç..." G.Saray'a sert eleştiri! "Davinson Sanchez hariç..." 09:14
SON DAKİKA