Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi Emre Kargın olurken, müsabakada VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR'da Onur Özütoprak ve Süleyman Özay eşlik edecek.