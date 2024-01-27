Vieira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım arasında dengeli bir mücadele geçtiğini belirtti.

Maçta ilk gol şansını kendilerinin bulduğunu anlatan Vieira, "Maalesef bunu gole çeviremedik. Sonra rakip de oyuna ortak oldu ve ilk yarı böyle bitti. İkinci yarıda ise ilk golü biz bulduk. Çok mutluyduk ama maalesef skoru koruyamadık. Galibiyeti çok istiyorduk ama bir puan aldık. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Vieira, kendilerinin öne geçtikten sonra rakip takımın daha çok çalıştığını ve bunun da rakibe beraberlik golünü getirdiğini kaydetti.