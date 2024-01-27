Fenerbahçe galibiyet istiyor! İşte İsmail Kartal'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. 2 sarı-lacivertli kulüpte bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Liderliğini sürdürmek için planını yapan İsmail Kartal, mücadele kadrosunu belirledi. İşte Kartal'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 27.01.2024- 20:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024- 00:38