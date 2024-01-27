Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'inin 18. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji ile normal süresi 96-96 sona eren mücadelede rakibini uzatma periyodunda 110-105'lik skorla mağlup etti.
Bu karşılaşmada sarı-lacivertlilerde son saniyeye 3 sayı geride giren Fenerbahçe Beko'da Georgios Papagiannis'in yarı sahanın gerisinden attığı üçlük sonrası karşılaşma uzatmaya gitti.
Yunan yıldız bu basketiyle Fenerbahçe Beko adına günün kahramanı oldu.
İŞTE O BASKET:
🔥 10 saniyede, basketbol: Georgios Papagiannis'ten tarihi basket! #TSBSL 1️⃣ Fenerbahçe Beko, top kaybetti. 2️⃣ Egehan Arna, 2 saniye kala farkı 3'e çıkarttı. 3️⃣ Georgios Papagiannis, kendi yarı sahasından maçı uzatmaya götürdü. pic.twitter.com/iLgg2u9YuP— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 27, 2024