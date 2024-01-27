Fenerbahçe Beko'da Georgios Papagiannis'ten muhteşem basket! Sarı-lacivertlilere galibiyeti getirdi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 110-105 mağlup ettiği maçta flaş bir olay gerçekleşti. Sarı-kırmızılılarda Georgios Papagiannis'in basketi takımını uzatmalara taşırken sosyal medyada da gündem oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2024- 23:25