Öte yandan yeniden buluşmaya hazırlanan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ikilisi Fenerbahçe'de takım arkadaşı olacaklar. Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a inmesine saatler kala Cengiz Ünder'den Çağlar Söyüncü için bir paylaşım geldi. Cengiz Ünder yaptığı paylaşımda, "Seni havaalanında bekleyeceğim. Beni tanıman için kağıda ne yazmalıyım" açıklamalarına yer verdi.

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