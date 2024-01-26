Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2024- 19:18