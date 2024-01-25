GÜRCAN BİLGİÇ – BEKLENEN BEKLENMEYEN
En sondan başlayalım; Fenerbahçe kazandı ama bir "beklenen" bir de "beklenmeyen" hakem kararının ardından geldi bu galibiyet. Tek kaleye dönmüş, mücadelenin üst düzeye çıktığı anlarda, Batshuayi'yi öne çekerek, sonra çelmeleyerek düşürdü Başakşehir oyuncusu. "Beklenen" hakem Bitigen'in "devam demesiydi. İkinci "beklenen" VAR hakemi Erkan Ergin'in devreye girmemesiydi. Tekrarı izlerken bile "nasıl yani?" dedirten pozisyonun kahramanları... Peki; "beklenmeyen" neydi?