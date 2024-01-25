Başakşehirli oyuncular karara neden bu kadar fazla itiraz ettiler anlayamadım. Acaba topun ceza alanı içinde mi, dışında mı olduğuna itiraz ettiler? Aslında orada acemiliği yapan kendi arkadaşları. Ne gereği var orada dirseğini açıyorsun! Belki de "Ya bu kadar mücadele ettik işin sonuna geldik bu kadar. Penaltıyla kaybediyoruz" diye itiraz oldu.