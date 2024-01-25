Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Dünyaca ünlü yıldız şampiyonluk için geliyor

Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Dünyaca ünlü yıldız şampiyonluk için geliyor

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir'i mağlup ederek moral kazanan Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yönetim, transfer döneminin sonuna kadar 2 takviye daha yapmayı planlıyordu. Bu doğrultuda listesindeki oyuncularla temaslarını sürdüren sarı lacivertlilerden gündem yaratacak bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü yıldızın transferi için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2024- 09:19