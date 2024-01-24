Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Rams Başakşehir'e konuk oldu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, Deniz Türüç'e sert tepki gösterdi ve "Deniz Türüç, bizim eski oyuncumuz. Fenerbahçe'ye düşmanlığı, sınır tanımamaya başladı. Şimdilik sadece 'yazıklar olsun' diyelim." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Dakikalar geçtikçe ciddi anlamda sahanın gerginleşmesine rağmen önce muhteşem deplasman tribünü maçtan kopmadı, takım sakinliğini korumayı başardı, hocamız da öyle... Son derece cömert pozisyonlar harcamamıza, maçı strese sokmamıza rağmen, yüzde 100 haklı bir penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam ediyoruz.

Bu kadar bariz, net penaltı pozisyonu bu kadar barizken, gerek Çağdaş Hoca'nın ve tüm Başakşehirli oyuncuların bu kadar agresif, sert tepki göstermelerini anlayamadık. Türkiye'de bu algı işleri nasıl yürüyor biliyoruz. Bu penaltıyla ilgili algılar başladı. 15 dakika erkene götürmek isterim. Batshuayi'nin pozisyonu var. Başakşehirli oyuncu net penaltı yaptırdı.

"VAR NASIL ÇAĞIRMAZ?"

Haydi maçın dinamik temposu içinde hakem gözden kaçırmış olabilir. VAR nasıl çağırmaz? VAR hakemi açıklandığı zaman az da olsa camia refleksimizi gösterdik. Endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. 90. dakika durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik.

Bunun, bu şekilde gündem olmaması sebeplerinden bir tanesi bu pozisyondan 9 dakika sonra yayıncı kuruluş tekrar gösterdi. Canlı yayının olağan akışına aykırı bir durum. Yönetime geldiğimizden beri uzun süredir mücadele verdiğimiz dinamiklerden bir tanesi bu. VAR çağırmıyor ayrı, maalesef yayıncı kuruluş olay soğuduktan sonra pozisyonu tekrar gösteriyor. Biz bu algılarla savaşmaya devam ediyoruz.

"YAZIKLAR OLSUN"

Bazı gerginliklerde baş aktör olarak öne çıkan Deniz Türüç, bizim eski oyuncumuz. Fenerbahçe'ye düşmanlığı, sınır tanımamaya başladı. Şimdilik sadece 'yazıklar olsun' diyelim. Taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir.

G.SARAY'A GÖNDERME...

Son maç 2 puan kaybettik, Galatasaray kazandığı için onlar birkaç gün açıklama yapmazlar. Keşke bu psikolojik savaşlara gerek kalmasa. Ben çok dikkate almıyorum. Onlar öne geçtikleri veya öne geçecek gibi bir pozisyon aldıklarında algıya başlarlar, biraz geridelerse dostluk ve kardeşlik.