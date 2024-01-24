Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında lider Fenerbahçe deplasmanda Rams Başakşehir'e konuk olacak. Sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Kanarya'nın teknik direktörü İsmail Kartal, kritik karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.01.2024- 06:40