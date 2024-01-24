Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında lider Fenerbahçe deplasmanda Rams Başakşehir'e konuk olacak. Sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Kanarya'nın teknik direktörü İsmail Kartal, kritik karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Süper Lig'in 22. haftasında bugün RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Yılport Samsunspor'la geçtiğimiz hafta berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşayan sarı-lacivertlilerde bugün tek hedef galibiyet...